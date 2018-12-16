Жена повара-японца, избивавшего своих детей, призналась, что все равно любит супруга

Женщина увезла детей в безопасное место и сейчас ищет психологическую помощь для них.

Жена японского повара, который подозревается в жестоком обращении с детьми жительницы Петербурга, призналась, что любит мужа, несмотря на его поведение. Об этом сообщила заявительница в интервью "Невским Новостям".

Напомним, накануне, сотрудники полиции задержали известного в Северной столице и в Японии шеф-повара, который снимал вместе с супругой квартиру на Стахановцев. Жена горожанина обратилась к правоохранителям за помощью. Женщина рассказала, что ее избранник постоянно бьет своих детей. По факту случившегося возбудили уголовное дело, ситуацию взяла на контроль прокуратура.

Мать пострадавших поделилась, что смогла обратиться к стражам порядка после того, как спрятала детей в безопасном месте и поняла, что им ничего не угрожает.

По словам женщины, сейчас психика детей восстанавливается. Каждый день их стараются радовать. Они ходят в парки, кафе, на аттракционы. В ближайшее время их покажут к психологу.



Пострадавшая отметила, что в СМИ ее сравнивают с Золушкой. Но женщина уверяет, что раньше она была карьеристкой, имела магазин на Арбате и занималась бизнесом. Отказалась от работы она ради семьи.



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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти