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Жительницы Ленобласти обвинили дедушку в изнасиловании
Сегодня, 17:26
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Жительницы Ленобласти обвинили дедушку в изнасиловании

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По словам заявительниц, в 2009 году он домогался до них.

Жительницы поселка Романовка Всеволожского района Ленобласти написали заявление в полицию, в котором обвинили своего дедушку в изнасиловании. 

По информации Piter.tv, мужчина приставал к внучкам еще в 2009 году. Тогда девочкам не исполнилось 18 лет. 

Сотрудники полиции задержали 74-летнего пенсионера. На данный момент проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в детском учреждении Колпинского района педофил изнасиловал подростка.

Фото: Pexels

Теги: изнасилование внучек, полиция, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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