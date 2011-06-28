Жительницы Ленобласти обвинили дедушку в изнасиловании

По словам заявительниц, в 2009 году он домогался до них.

Жительницы поселка Романовка Всеволожского района Ленобласти написали заявление в полицию, в котором обвинили своего дедушку в изнасиловании. По информации Piter.tv, мужчина приставал к внучкам еще в 2009 году. Тогда девочкам не исполнилось 18 лет. Сотрудники полиции задержали 74-летнего пенсионера. На данный момент проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее на Piter.tv: в детском учреждении Колпинского района педофил изнасиловал подростка. Фото: Pexels