Муж-японец издевался над детьми петербурженки

Против домашнего тирана возбудили уголовное дело.

Накануне, 3 июня, в полицию обратилась петербурженка, которая рассказала правоохранителям, что ее 52-летний муж-японец систематически избивает своих детей.

По информации Piter.tv, семья проживает в арендованной квартире на Стахановцев. Родители воспитывают троих детей 2004, 2005 и 2008 года рождения. Известно, что мужчина является известным поваром.

Против домашнего тирана возбудили уголовное дело. Стражи порядка закрыли агрессивного отца в изоляторе. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: петербургские полицейские спасли из запертой машины 2-летнего малыша.

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