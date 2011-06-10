  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Муж-японец издевался над детьми петербурженки
Сегодня, 11:21
171
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Муж-японец издевался над детьми петербурженки

0 0

Против домашнего тирана возбудили уголовное дело.

Накануне, 3 июня, в полицию обратилась петербурженка, которая рассказала правоохранителям, что ее 52-летний муж-японец систематически избивает своих детей. 

По информации Piter.tv, семья проживает в арендованной квартире на Стахановцев. Родители воспитывают троих детей  2004, 2005 и 2008 года рождения. Известно, что мужчина является известным поваром. 

Против домашнего тирана возбудили уголовное дело. Стражи порядка закрыли агрессивного отца в изоляторе. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: петербургские полицейские спасли из запертой машины 2-летнего малыша.

Фото: Pexels

Теги: бил детей, домашнее насилие, издевался над детьми, муж-японец, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии