Прокуратура Петербурга займется делом о домашнем насилии в отношении детей повара-японца

Известно, что горожанин был известным поваром у себя на родине.

Прокуратура Красногвардейского района проконтролирует расследование уголовного дела, которое возбудили после обращения петербурженки в полицию. Женщина рассказала, что ее муж-японец постоянно бьет детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следователя, мужчина систематически наносил побои детям в съемной квартире на Стахановцев. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Известно, что горожанин был известным поваром у себя на родине. В Петербурге он тоже получил хорошую работу, руководил кухней в дорогом отеле. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: жительницы Ленобласти обвинили дедушку в изнасиловании.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти