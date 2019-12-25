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Прокуратура Петербурга займется делом о домашнем насилии в отношении детей повара-японца
Сегодня, 19:30
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Прокуратура Петербурга займется делом о домашнем насилии в отношении детей повара-японца

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Известно, что горожанин был известным поваром у себя на родине.

Прокуратура Красногвардейского района проконтролирует расследование уголовного дела, которое возбудили после обращения петербурженки в полицию. Женщина рассказала, что ее муж-японец постоянно бьет детей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

По версии следователя, мужчина систематически наносил побои детям в съемной квартире на Стахановцев. По факту случившегося возбудили уголовное дело. 

Известно, что горожанин был известным поваром у себя на родине. В Петербурге он тоже получил хорошую работу, руководил кухней в дорогом отеле. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: жительницы Ленобласти обвинили дедушку в изнасиловании.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Теги: домашнее насилие, прокуратура, уголовное дело, японец
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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