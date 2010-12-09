По объемам строительства соцобъектов Петербург стал абсолютным лидером в России

Тем самым практически ликвидирован дефицит школ и детских садов.

В Петербурге 11 декабря прошел XXII Съезд строителей. С докладом о развитии отрасли выступил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Он отметил успехи строителей в уходящем году и обозначил планы на будущее, рассказал портал "Строительный Петербург".

С начала 2024 года в Петербурге построено и введено в эксплуатацию 2,4 млн м2 жилья. Годовой план уже выполнен на 89%. Уже введено более ста социальных объектов. Тем самым практически ликвидирован дефицит школ и детских садов.

По объемам строительства социальных объектов Северная столица стала абсолютным лидером в России. Как отметил губернатор, в некоторых районах города объекты строятся с опережением. Социальные объекты уже есть, а жители только начинают заезжать в дома.

Видео: портал "Строительный Петербург"