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В Сертолово перед судом предстанет мужчина по обвинению в причинении смерти по неосторожности своему ребенку
Сегодня, 16:17
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Сертолово перед судом предстанет мужчина по обвинению в причинении смерти по неосторожности своему ребенку

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Ребёнок в апреле выпал из окна.

В Ленинградской области мужчина предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности своему полуторагодовалому ребенку. Об этом сообщили в СК по Ленобласти.

Следствием установлено, что вечером 1 апреля 2025 года в Сертолово полуторагодовалый ребенок, находясь по месту своего проживания, по недосмотру 28-летнего отца выпал из окна квартиры, расположенной на 3 этаже. Ребёнок скончался на месте происшествия.

В настоящее время по делу ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В конце мая двухлетний малыш упал с пятого этажа на улице Бурцева и выжил.

Фото: Piter.tv

Теги: падение из окна, сертолово
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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