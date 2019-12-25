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В лесу Сертолово нашли избитого мужчину с разрывом мочевого пузыря
Сегодня, 9:14
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В лесу Сертолово нашли избитого мужчину с разрывом мочевого пузыря

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Пострадавший опросу не подлежит. По предварительной информации, его ночью избили неизвестные.

В Сертолово в лесу нашли сильно избитого мужчину. Об этом стало известно Piter.tv.

Поздней ночью 11 сентября в лесу был найден сильно избитый 36-летний мужчина. Он был госпитализирован с закрытой травмой живота, внутрибрюшным разрывом мочевого пузыря, разлитым мочевым перитонитом, ушибленной раной мочевого пузыря.

Пострадавший опросу не подлежит. По предварительной информации, его ночью избили неизвестные.

На выходных в поселке Озерки в вагоне-бытовке во время пожара погиб человек.

Фото: Piter.tv

Теги: сертолово
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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