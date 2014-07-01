Биолог рассказал, почему в Петербурге серые крысы заменили черных

В настоящее время в Петербурге встречается только серая крыса.

Биолог и автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков, рассказал, почему серая крыса (пасюк) вытеснила черную крысу из Петербурга. Как оказалось, сделать это помогла "любовь к воде и умение хорошо плавать".

Изначально Петербург населяли черные крысы, которые распространены по всему миру. Но они теплолюбивы, и боятся воды – поэтому в нашем климате не могут жить вне человеческого жилища. Павел Глазков

Павлу Глазкову недавно удалось заснять, как пасюк ловко переплывает реку Оккервиль. В настоящее время в Петербурге встречается только серая крыса. Пасюк находится в стадии своего расцвета, отметил биолог.

Видео: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков