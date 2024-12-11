Он вернется и наведет порядок: петербуржцев покажут на ТНТ в новом сезоне сериала "Патриот"

Сегодня вечером, в 20:00, на ТНТ состоится премьера финального сезона сериала "Патриот" – народной комедии о хорошем парне Сане Кучине, который пытается переделать окружающий мир под собственные представления о морали.

Проблема только в том, что окружающий мир далеко не всегда хочет, чтобы его переделывали. К своим ролям вернулись петербуржцы Владимир Афанасьев (Нигатив) и Манана Гогитидзе.

В первой же серии зрители узнают, что главный герой готовится к выпуску из Академии ФСБ. До сдачи диплома остается не так много времени, а у Сани никак не получается выбрать интересную тему. В поисках вдохновения он отпрашивается в короткий отпуск и отправляется в родной город. Выясняется, что за время отсутствия Кучина многое изменилось, причем не в лучшую сторону. Родственники и друзья Сани лишились крыши над головой и живут на улице, его возлюбленная Ленка все еще в Армении, а родители девушки и вовсе развелись, правда, вернули свой бизнес – легендарный магазин "Мечта". Но, и это еще не всё! Саня узнает про слухи о… собственной смерти. Дело в том, что Журавль распускает сплетни, чтобы беременная Катя пореже вспоминала "бывшего". Разумеется, теперь Кучин не может вот так просто взять и уехать в Москву. Он остается в родном городе, организует коммуну для близких и с упорством, достойным лучшего применения, пытается их перевоспитать. Собственно, об этом эксперименте Кучин и пишет дипломную работу.

В четвертом сезоне возвращается основной каст проекта: Антон Жижин, Анастасия Талызина, Дмитрий Журавлёв, Владимир Афанасьев (Нигатив), Алёна Савастова, Владимир Сычёв, Гриша Дудник, Антон Риваль, Валентина Лукащук, Галина Петрова, Евгения Капралова и др.

Кроме того, в свежих эпизодах ожидаются камео звёзд. Так, певцы Прохор Шаляпин и Антон Зацепин сыграют самих себя. Первый "приедет" на концерт в город, где обитают персонажи, а второй станет гостем на свадьбе (кто из героев будет жениться, неизвестно). Кроме того, блогер Карина Мурашкина сыграет беременную девушку, у которой начнутся роды прямо в магазине "Мечта".

Авторская группа сохранилась. Сценаристами выступили: Леонид Коньшин, Сергей Андриянов, Алексей Базанов, Николай Бурлак и Александр Кагарманов. В режиссерском кресле Николай Бурлак.

Напомним, что "Патриот" выходит с весны 2020-го года. Производством проекта занимается компания "Good Story Media" ("Реальные пацаны", "Ольга", "Мир! Дружба! Жвачка!", "Кафе "Куба"" и др.).

Этот сериал стоит смотреть хотя бы потому, что там представлены понятные и добрые истории про простых людей, которых каждый может встретить в обычной жизни. "Патриот" учит оставаться хорошим, добрым, честным и искренним человеком несмотря на то, где ты живёшь, кто находится вокруг тебя, в каких ты пребываешь обстоятельствах. Желаю зрителям приятного просмотра! Владимир Афанасьев (Нигатив), исполнитель роли Геры

Я всегда стараюсь по возможности ко всему относиться с юмором. "Патриот" – это островок юмора! Четвёртый сезон удивит новыми героями и возвращением некоторых старых, а также поднимет настроение. Желаю зрителям отключиться от всех проблем и сложностей, которые их окружают, и позволить себе погрузиться в историю героев сериала, посмеяться от души! Манана Гогитидзе, исполнительница роли Мананы Зурабовны

"Патриот" стал для меня путевкой в профессию. Это же мой первый проект и первая главная роль. Сложно поверить, но мы начали работать в 2017-м – тогда сняли пилот, а в 2019-м приступили к первому сезону. Мне особенно запомнилась наша последняя смена. Мы все испытали чувство благодарности друг к другу – к людям, которые делали этот сериал. Все ходили и молчали, потому что понимали: почти всё досняли, и теперь непонятно увидимся ли мы еще или нет. Надеюсь, зрители оценят нашу работу и отнесутся к ней с такой же любовью, как и мы. Антон Жижин, исполнитель роли Сани Кучина

Моя героиня – собирательный народный образ простой душевной женщины, которая за словом в карман не полезет. Она – наблюдатель событий в магазине "Мечта". Мне было интересно вжиться в такой, с одной стороны, понятный мне образ, а с другой, не совсем похожий на меня в жизни. В новом сезоне карьера Люси сделает оборот, и она вернется в "Мечту" на свое любимое рабочее место. Я не могу сказать, что радикально, но Люся все же пытается меняться, как и все женщины. Хотя бы в новой прическе. Она как будто немножко молодится и очень "множко" строит мужа. Евгения Капралова, исполнительница роли Люси

Смотрите новый сезон комедийного хита "Патриот" уже сегодня в 20:00 на ТНТ!

Фото: ТНТ; из личного архива Мананы Гогитидзе