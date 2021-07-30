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Вышел трейлер нового хоррор-сериала от Netflix

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Мини-сериал "Новый вишнёвый вкус" выйдет 13 августа.

Главные роли в сериале исполнили Роза Салазар ("Алита: Боевой ангел"), а также Кэтрин Кинер, Эрик Ланж, Джефф Уорд и Мэнни Хасинто.

"Новый вишневый вкус" рассказывает о девушке по имени Лиза Нова, которая мечтает снять фильм и для этого приезжает в Голливуд. Действие разворачивается в начале 90-х. Главное героиня, как следует из описания, попадает "в полный галлюцинаций водоворот секса, магии, мести… и котят".

Чтобы отомстить кинувшему ее продюсеру Лиза обращается к таинственной женщине-гадалке, которая умеет накладывать проклятия. 

Ранее в сети появился трейлер нового сезона сериала "Бруклин 9–9".

Видео: Netflix / YouTube

Теги: netflix, трейлеры
Категории: Кино, Культура, Мировые новости, Лента новостей,

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