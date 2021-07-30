Вышел трейлер нового хоррор-сериала от Netflix

Мини-сериал "Новый вишнёвый вкус" выйдет 13 августа.

Главные роли в сериале исполнили Роза Салазар ("Алита: Боевой ангел"), а также Кэтрин Кинер, Эрик Ланж, Джефф Уорд и Мэнни Хасинто.

"Новый вишневый вкус" рассказывает о девушке по имени Лиза Нова, которая мечтает снять фильм и для этого приезжает в Голливуд. Действие разворачивается в начале 90-х. Главное героиня, как следует из описания, попадает "в полный галлюцинаций водоворот секса, магии, мести… и котят".

Чтобы отомстить кинувшему ее продюсеру Лиза обращается к таинственной женщине-гадалке, которая умеет накладывать проклятия.

Ранее в сети появился трейлер нового сезона сериала "Бруклин 9–9".

Видео: Netflix / YouTube