Петербуржцы вновь заметили над городом серебристые облака

Увидеть серебристые облака можно только в летний период. Они образуются очень высоко (на расстоянии в 70-90 км от земли).

Минувшей ночью над Петербургом вновь были замечены серебристые облака. Петербуржцы в своих социальных сетях поделились эффектными кадрами этого красивого природного явления.



Фото: Instagram / @nktzarya

Увидеть серебристые облака можно только в летний период. Они образуются очень высоко (на расстоянии в 70-90 км от земли), иногда их называют ночными светящимися облаками.



Фото: Instagram / @vladislavstalmansky

Они образуются следующим образом: летом воздух у земли нагревается и поднимается вверх. Так как атмосферное давление уменьшается с высотой, поднимающийся воздух расширяется. Когда это происходит, он также остывает. Это, наряду с другими процессами в верхних слоях атмосферы, поднимает воздух еще выше, заставляя его охлаждаться еще больше. В результате температура в мезосфере может упасть до -134°C.



Фото: Instagram / @m.t.27x



Фото: Piter.tv



Фото: Instagram / @ margaritkamargo123

Серебристые облака также были над Петербургом в ночь на 24 июня.

Главное фото: Piter.tv