В сериале главную роль сыграет Аглая Тарасова.

В Петербурге стартовали съемки романтического сериала "Саша и Питер". Это дебютный проект режиссера и актрисы – Валерии Шкирандо.

Мы не в принципе, а очень во многом совпадаем. Это было еще на стадии написания сценария уже, когда были последние у нас и читки, и все. Мы смотрим в одну сторону. Конечно, в этом плане мне легко, когда ты уже с режиссером был изначально на стадии написания сценария. Это огромное счастье для сценариста. Есть, конечно, расхождения, есть прямо, которые для меня в чем-то радикальные с Лерой, но ты уже принимаешь, доверяешь и уже полагаешься не то, чтобы на ее вкус, на ее видение. Полина Филоненко, сценарист сериала

В сериале главную роль сыграет Аглая Тарасова. По сюжету, главная героиня Саша в стремлении отомстить своему бывшему парню, приезжает в Санкт-Петербург и устраивается работать в ЗАГС. Но вместо работы регистратора свадеб ей достается должность регистратора разводов.

Аглая, на мой взгляд, это просто я вот говорю – у меня мурашки даже. Это идеальный кастинг Саши. И вчера мы снимали финальную сцену, и я, сидя у плейбэка плакала вместе с ней. Она настолько точно попадает в героиню, и она действительно идеальная Саша. Валерия Шкирандо, режиссер сериала

Также в сериале играют Антон Филипенко, Полина Филоненко, Никита Тарасов, Иван Мулин и Агния Кузнецова.

Я играю такую бешеную девчонку с открытым темпераментом, которая очень любит своего мужа, и у них итальянская семья. Они друг друга очень любят, и они все время устраивают разборки, занимаются любовью, разводятся, мирятся. Это такая приправа к нашему сериалу. Агния Кузнецова, российская актриса театра и кино

Сериал "Саша и Питер" выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER в следующем году. Сезон будет состоять из 12 серий.

Видео: Piter.tv