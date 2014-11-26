Съемки фильма "Шаляпин" вновь перекроют улицы в Петербурге

Съемки ведет компания "Москино" по заказу ВГТРК.

В Петербурге вновь пройдут съемки многосерийного художественного фильма "Шаляпин". В эти дни движение транспорта будет ограничено.

По информации пресс-службы комитета по транспорту, проезжую часть сузят справа по следующим адресам:

— 7 декабря с 07:00 до 16:00 — на Каменноостровском проспекте от Большой Пушкарской к улице Рентгена, по Большой Пушкарской от Ординарной улице к Каменноостровскому;

— 8 декабря с 06:00 до 23:00, а также 17 и 18 декабря в это же время — на Большой Морской вдоль дома №54 от Почтамтского переулка к Исаакиевской площади.

Съемки художественного фильма ограничат движение автотранспорта

Кроме того, в период с 6 декабря по 16 декабря запрещено будет оставлять транспортные средства недалеко от Эрмитажа. Обо всех ограничениях можно прочитать на сайте Комитета.

Режиссер-постановщик сериала — Егор Анашкин, оператор-постановщик — Максим Шинкорено, художник-постановщик — Александр Загоскин, в главных ролях — Александр Горбатов, Юлия Снигирь, Фёдор Добронравов, Ян Цапник и многие другие.

Фото: комитет по культуре