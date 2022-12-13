В Петербург запретили ввоз 16 тонн семян чиа, киноа и кукурузы из Перу

В морском порту Петербурга семена чиа, киноа и зерно кукурузы из Перу не прошли карантинный фитосанитарный контроль. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
Из Перу в Петербург привезли 16 тонн продовольственных семян чиа, киноа и зерна кукурузы. Партия продукции следовала в адрес московской фирмы, специализирующейся на оптовой торговле кофе, чаем, какао и пряностями.
Было установлено, что в протоколах испытаний отсутствуют данные о проведении лабораторных исследований по следующим показателям: ртуть, ртутьорганические пестициды и другие показатели.
Ввоз продукции на территорию Российской Федерации был запрещён.
Импорт рыбы через Большой порт Петербурга сократился в два раза.
Фото: pxhere.com
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