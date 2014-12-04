Сергей Семак поделился планами "Зенита" на остаток сезона

В эту субботу "Зенит" сыграет с "Химками".

Тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о планах клуба на остаток сезона. По его словам, команда так же хочет выходить, играть, побеждать и забивать мячи. Его слова передала пресс-служба ФК.

В ближайшие матчи зрители не увидят Крицюка, Ловрена и Караваева. Они сейчас восстанавливаются после травм. Задействовать игроков из молодежной команды и "Зенита"-2 не будут.

Тем более, что все команды должны быть в равных условиях; мы в этом отношении постараемся сделать все возможное и соблюсти футбольный фейр-плей, постараться в каждой игре играть на победу, чтобы не давать преимущества какой-либо из команд, которые борются за те или иные места. Сергей Семак.

Информацию о том, что тренер продолжит работу в "Зените", Семак не стал опровергать или подтверждать. Он сказал о том, что руководство расскажет новости.

Напомним, в минувшие выходные "Зенит" досрочно стал победителем РПЛ.

Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов