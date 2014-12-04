Сергей Семак поделился планами "Зенита" на остаток сезона

Тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о планах клуба на остаток сезона. По его словам, команда так же хочет выходить, играть, побеждать и забивать мячи. Его слова передала пресс-служба ФК.
В ближайшие матчи зрители не увидят Крицюка, Ловрена и Караваева. Они сейчас восстанавливаются после травм. Задействовать игроков из молодежной команды и "Зенита"-2 не будут.
Тем более, что все команды должны быть в равных условиях; мы в этом отношении постараемся сделать все возможное и соблюсти футбольный фейр-плей, постараться в каждой игре играть на победу, чтобы не давать преимущества какой-либо из команд, которые борются за те или иные места.
Сергей Семак.
Информацию о том, что тренер продолжит работу в "Зените", Семак не стал опровергать или подтверждать. Он сказал о том, что руководство расскажет новости.
Напомним, в минувшие выходные "Зенит" досрочно стал победителем РПЛ.
Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов
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