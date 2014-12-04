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Сергей Семак поделился планами "Зенита" на остаток сезона
Сегодня, 12:45
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Сергей Семак поделился планами "Зенита" на остаток сезона

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В эту субботу "Зенит" сыграет с "Химками".

Тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о планах клуба на остаток сезона. По его словам, команда так же хочет выходить, играть, побеждать и забивать мячи. Его слова передала пресс-служба ФК. 

В ближайшие матчи зрители не увидят Крицюка, Ловрена и Караваева. Они сейчас восстанавливаются после травм. Задействовать игроков из молодежной команды и "Зенита"-2 не будут.

Тем более, что все команды должны быть в равных условиях; мы в этом отношении постараемся сделать все возможное и соблюсти футбольный фейр-плей, постараться в каждой игре играть на победу, чтобы не давать преимущества какой-либо из команд, которые борются за те или иные места.

Сергей Семак.

Информацию о том, что тренер продолжит работу в "Зените", Семак не стал опровергать или подтверждать. Он сказал о том, что руководство расскажет новости.

Напомним, в минувшие выходные "Зенит" досрочно стал победителем РПЛ. 

Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Теги: зенит, семак, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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