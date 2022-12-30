В Ленобласти двухлетний мальчик получил химический ожог желудка и пищевода

Он съел кристаллы марганцовки.

В Ломоносовском районе Ленобласти ребёнок получил химический ожог внутренних органов. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером из дома в деревне Кипень был госпитализирован двухлетний мальчик с химическим ожогом желудка III степени, химическим ожогом пищевода I степени, химическим ожогом ротоглотки II степени. В тяжёлом состоянии ребёнок был госпитализирован.

По предварительной информации, мальчик съел кристаллы марганцовки, которые лежали на подлокотнике в автомобиле родителей.

Семья полная, на учете ПДН не состоит.

Также в Ленобласти мальчик упал со 2 этажа, когда повторял приемы тхэквондо.

Фото: Piter.tv