Эндоскопическое обследование в Санкт-Петербурге

Сегодня существует множество исследований, позволяющих оценить состояние человеческого организма. УЗИ, МРТ, рентген… — этот список можно продолжать еще долго. Не смотря на эффективность всех этих методов, настоящую революцию в диагностике и лечении различных заболеваний произвела эндоскопия (способ осмотра внутренних органов с помощью эндоскопа).
Ультразвуковые сканеры, гибкие видеоэндоскопические системы обеспечивают беспрецедентный уровень четкости, что позволяет врачу-эндоскописту увидеть минимальные патологические изменения в органах. С помощью эндоскопии можно не только обнаружить проблему, но и устранить ее. Она, по словам специалистов, всегда будет идти на шаг впереди самых современных методов диагностики и лечения.
В этом материале Piter.TV расскажет, где и за какую цену в Петербурге можно сделать эндоскопическое обследование. Эндоскопическая служба хирургического отделения Городской больницы №40 в Сестрорецке выполняет все виды диагностических исследований и лечебных процедур с применением современных аппаратов экспертного класса. Для безопасности пациентов используются одноразовые материалы и стерилизационные технологии, соответствующие международным стандартам.
Эндоскопическое обследование
На вооружении эндоскопической службы 40-й больницы находится высокотехнологичная система SpyGlass. За счет цифрового изображения высокой четкости она вывела эндоскопическую диагностику на новый уровень. Один врач может одновременно исследовать желчные протоки, поджелудочную железу и управлять устройствами для удаления желчных камней, установки стентов и делать другие вмешательства.
Пациентам со злокачественными образованиями в запущенной стадии продлевают жизнь и сохраняют ее качество с помощью паллиативных операций. Медики Городской больницы №40 применяют стентирование, то есть вводят саморасправляющиеся системы для восстановления просвета суженного органа. В результате человек может питаться и дышать, его отделы ЖКТ продолжают нормально функционировать.
Пациенту с основным заболеванием — опухоль головки поджелудочной железы — и осложнением в виде терминальной части стриктуры холедоха, когда желчевыводящий проток выводит желчь из печени в двенадцатиперстную кишку, первоначально был удален ранее установленный в другом стационаре пластиковый стенд, затем выполнена холедохоскопия при помощи системы SpyGlass. Мы визуализировали опухоль, посмотрели и подтвердили злокачественность процесса и точно выяснили протяженность этого образования. После чего мы выполнили постановку саморасширяющегося постоянного частично покрытого стента, который может стоять длительное время до года. Это позволяет пациенту в дальнейшем не обращаться для повторных замен стента и избавляет его от дополнительных манипуляций.
Иван Трусов, врач-эндоскопист СПб ГБУЗ "Городская больница №40"
Эндоскопия ЖКТ
Большое количество эндоскопических операций проводится для лечения доброкачественных образований ЖКТ: полипов и подслизистых новообразований. За год врачи 40-й больницы удаляют более 1,5-2 тысяч полипов.
Кроме того, большой объем работы Эндоскопической службы занимает экстренная эндоскопия, связанная с поступлением пациентов по скорой помощи. В первую очередь это люди с желудочно-кишечными кровотечениями, представляющими угрозу для жизни.
Эндоскопические методики для остановки кровотечения применяются и при лечении пациентов с хроническими заболеваниями, связанными с варикозным расширением вен пищевода. Очень часто они являются следствием других заболеваний, например цирроза печени. Эти кровотечения носят рецидивирующий характер и могут привести к летальному исходу.
В таких случаях врачи больницы №40 в Сестрорецке используют системы легирования вен, что позволят радикально решить вопрос с кровотечением и не просто продлить жизнь человеку, а дать ему шанс на полное излечение — пересадку печени.
Капсульная эндоскопия
Эндоскопия — одна из самых быстроразвивающихся отраслей в медицине. Современные эндоскопы превратились из угрожающе больших приспособлений в компактные, гибкие трубки и маленькие капсулы размером с таблетку. Эндовидеокапсула CapsoCam предназначена для визуализации слизистой оболочки тонкой кишки. Это устройство не передает радиочастотные сигналы, поэтому полностью безопасно для пациентов с электронными имплантатами: кардиостимуляторами и дефибрилляторами.
Тонкая кишка – это тот орган, который мы не можем досмотреть. То есть при гастроскопии мы можем зайти в начальные отделы двенадцатиперстной кишки и осмотреть, при колоноскопии мы можем осмотреть терминальные отделы подвздошной кишки, но это 10 см. CapsoCam смотрит от двенадцатиперстной кишки и до толстой кишки. Применяется, когда пациент приходит с неустановленным источником кровотечения или с анемией неясной этимологии.
Инна Рыженкова, врач-эндоскопист СПб ГБУЗ "Городская больница №40"
Четыре боковых камеры эндовидеокапсулы позволяют получить панорамное изображение. Программное обеспечение "склеивает" все видео в один фильм. После извлечения капсулы врач может посмотреть подробный ролик о внутреннем состоянии ЖКТ пациента и выявить малейшие нарушения.
Диагностика ЖКТ
Часто один и тот же симптом является следствием различных заболеваний. Например, боль в груди может быть вызвана болезнью сердца, желудочно-кишечного тракта или позвоночника, а также их взаимосвязанной комбинацией. Для того чтобы поставить верный диагноз и назначить лечение, медикам необходимо провести диагностику с использованием суточного мониторинга кислотности верхних отделов ЖКТ.
Установка идет через зонд под контролем эндоскопа. В зависимости от того, что хочет от нас гастроэнтеролог, мы выставляем три меточки в разных положениях. Если он хочет измерить кислотность желудка, все три меточки находятся по всем трем отделам желудка, чтобы понять в каком отделе какая кислота. Если же мы говорим о ГЭРБ, то эти метки устанавливаются одна в желудке и две в пищеводе, чтобы отследить какой уровень заброса, на какой промежуток времени, и какая кислота забрасывается, насколько это кислый раствор.
Инна Рыженкова, врач-эндоскопист СПб ГБУЗ "Городская больница №40"
Введение ультразвукового датчика через естественные и искусственные отверстия внутрь организма позволяет поднять качество диагностики на принципиально новый уровень. Для этих целей в 40-й больнице используется эндоскопическая ультрасонография — высокотехнологичный метод, который в несколько раз мощнее и информативнее, чем МРТ. Он позволяет с высокой точностью диагностировать у пациентов многие заболевания панкреато-билиарной зоны, толстого и тонкого кишечника.
Мы вводим аппарат внутрь желудка, далее в двенадцатиперстную кишку и осматриваем органы, которые находятся за пределами стенки желудка и тонкой кишки. Мы можем увидеть незначительные образования как в области поджелудочной железы на протяжении каких-то лимфатических узлов, которые располагаются в зоне чревного сплетения, так и в зоне крупных сосудов: пристеночные образования, внутристеночные образования желудка и двенадцатиперстной кишки, опухоль в этой зоне.
Елена Болдарева, врач-эндоскопист СПб ГБУЗ "Городская больница №40"
Рак поджелудочной железы лечение
Хронический абдоминальный болевой синдром сопровождает большинство онкологических заболеваний брюшной полости. Несмотря на высокий уровень развития химиотерапии и хирургических способов купирования боли, проблема остается крайне актуальной. Одной из самых действенных малоинвазивных методик обезболивания на сегодняшний день является нейролизис. Эта процедура выполняется под контролем врача-эндоскописта и чаще всего назначается пациентам с четвертой стадией рака поджелудочной железы, у которых очень ярко выражен болевой синдром.
Сначала мы вводим в зону чревного сплетения, где находятся нервные ганглии, обезболивающий препарат наропин, который обезболивает саму процедуру. Через какое-то время мы вводим спирт, который денатурирует белок, из которого состоят нервные ганглии, и разрушает его. В результате болевые потоки не проходят и не вызывают боль.
Елена Болдарева, врач-эндоскопист СПб ГБУЗ "Городская больница №40"
Пищевод Барретта лечение
Одним из самых высотехнологичных устройств в арсенале эндоскопической службы больницы №40 является система для проведения радиочастотной абляции BARRX. Это современный метод эндоскопического лечения пищевода Барретта — серьезного осложнения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, которое в 30-40 раз увеличивает риск развития рака пищевода. Часто предвестником этого опасного синдрома является обычная изжога.
Радиочастотная абляция Barrx – это американская миниинвазивная технология, представляющая собой электрохирургическую систему из генератора и набора специальных инструментов. Barrx – единственная технология абляции, которая воздействует "контактно", устраняя ткань пищевода Барретта и снижая риск последующей прогрессии.
Эта процедура проводится без разрезов, с помощью эндоскопа, что максимально сокращает период реабилитации пациента. Кроме того, такая методика воздействует только на патологически измененные ткани, а здоровые остаются нетронутыми. Сегодня в Петербурге инновационная методика Barrx доступна только в 40-й больнице Курортного района.
Немаловажным фактором в нашем случае является то, что эта методика получила поддержку ОМС. Все методики, которые применяются для лечения пищевода Барретта, не являются дешевыми, но в данном случае благодаря главным специалистам по онкологии, гастроэнтерологии, эндоскопии комитета по здравоохранению создался консенсус, который позволил эту методику для граждан выполнять в рамках ОМС.
Алексей Эфендиев, врач-хирург, заведующий эндоскопической службой хирургического отделения СПб ГБУЗ "Городская больница №40"
При проведении радиочастотной абляции Barrx используется технология хромоэндоскопии — разнообразные способы окрашивания с целью выявления деталей строения слизистой оболочки и сосудистого рисунка подслизистой основы. Хромоэндоскопия существенно повышает вероятность обнаружения патологических изменений и эффективность диагностики и лечения.
Больница 40 Сестрорецк, стационарное лечение
Особенность работы эндоскопической службы городской больницы №40 состоит в том, что у медиков есть возможность сразу направить пациента на уточняющие диагнозы, при этом ему не приходится покидать стационар. Этот фактор играет немаловажную роль, когда подтверждается серьезное заболевание.
Мы сталкиваемся с тем, что у пациента после выявления серьезного заболевания наступает определенный ступор. Когда он узнает о диагнозе первая мысль как с этим жить, куда с этим обращаться. То есть человек психологически находится в подвешенном состоянии. Выйти с этим листочком, добраться до какой-то поликлиники, какого-то учреждения, какого-то специалиста, который, где он есть, когда он есть, есть ли он вообще, как к нему попасть – это самый страшный этап человека в жизни – остаться с листочком бумаги и непонятным будущим.
Алексей Эфендиев, врач-хирург, заведующий эндоскопической службой хирургического отделения СПб ГБУЗ "Городская больница №40"
После выявления серьезного заболевания пациента направляют к узкопрофильному специалисту 40-й больницы, который может проконсультировать, назначить дополнительные исследования для уточнения диагноза и назвать дату и способ лечения.
На протяжении всего лечения врачи-эндоскописты имеют возможность производить контрольные осмотры, давать назначения и рекомендации. При необходимости они выполняют повторные или дополнительные вмешательства с подключение базы фото- и видеоматериалов, оценивают состояние пациента и динамику заболевания за последние несколько лет.
Эндоскопия цена
Сделать эндоскопическое обследование в Городской больнице №40 можно по разной цене. Стоимость услуг зависит от вида процедуры и характера заболевания. Например, видеоколоноскопия обойдется пациенту в 3900 рублей, а биопсия пищевода с помощью эндоскопии будет стоить 1300 рублей. За удаление полипа из толстой кишки (размером до 1 см, без учета стоимости эндоскопического исследования) придется отдать 4800 рублей, а за стентирование желчных протоков — 16 тысяч рублей.
Есть и более высокие цены. К слову, эндоскопическая хирургия при новообразованиях желудка обойдется в 40 тысяч рублей, а контактная литотрипсия при сложном холедохолитиазе с использованием системы SpyGlass— в 580 тысяч рублей. С полным прайсом можно ознакомиться на сайте медучреждения. Однако не стоит забывать, что в некоторых случаях можно получить помощь по полису ОМС.
Фото, видео: Piter.TV
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