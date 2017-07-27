Эндоскопическое обследование в Санкт-Петербурге

Врачи городской больницы №40 используют самые современные эндоскопические методы в диагностике и лечении различных заболеваний таких, как рак поджелудочной железы или пищевод Барретта. Все виды исследований и процедур выполняются на современных аппаратах экспертного класса. Вместо огромных трубок пациенты глотают маленькие эндовидеокапсулы CapsoCam, пораженные ткани удаляют при помощи радиочастотной абляции Barrx, онкобольных избавляют от сильных болей нейролизисом.

Сегодня существует множество исследований, позволяющих оценить состояние человеческого организма. УЗИ, МРТ, рентген… — этот список можно продолжать еще долго. Не смотря на эффективность всех этих методов, настоящую революцию в диагностике и лечении различных заболеваний произвела эндоскопия (способ осмотра внутренних органов с помощью эндоскопа).

Ультразвуковые сканеры, гибкие видеоэндоскопические системы обеспечивают беспрецедентный уровень четкости, что позволяет врачу-эндоскописту увидеть минимальные патологические изменения в органах. С помощью эндоскопии можно не только обнаружить проблему, но и устранить ее. Она, по словам специалистов, всегда будет идти на шаг впереди самых современных методов диагностики и лечения.

В этом материале Piter.TV расскажет, где и за какую цену в Петербурге можно сделать эндоскопическое обследование. Эндоскопическая служба хирургического отделения Городской больницы №40 в Сестрорецке выполняет все виды диагностических исследований и лечебных процедур с применением современных аппаратов экспертного класса. Для безопасности пациентов используются одноразовые материалы и стерилизационные технологии, соответствующие международным стандартам.

Эндоскопическое обследование

На вооружении эндоскопической службы 40-й больницы находится высокотехнологичная система SpyGlass. За счет цифрового изображения высокой четкости она вывела эндоскопическую диагностику на новый уровень. Один врач может одновременно исследовать желчные протоки, поджелудочную железу и управлять устройствами для удаления желчных камней, установки стентов и делать другие вмешательства.

Пациентам со злокачественными образованиями в запущенной стадии продлевают жизнь и сохраняют ее качество с помощью паллиативных операций. Медики Городской больницы №40 применяют стентирование, то есть вводят саморасправляющиеся системы для восстановления просвета суженного органа. В результате человек может питаться и дышать, его отделы ЖКТ продолжают нормально функционировать.

Пациенту с основным заболеванием — опухоль головки поджелудочной железы — и осложнением в виде терминальной части стриктуры холедоха, когда желчевыводящий проток выводит желчь из печени в двенадцатиперстную кишку, первоначально был удален ранее установленный в другом стационаре пластиковый стенд, затем выполнена холедохоскопия при помощи системы SpyGlass. Мы визуализировали опухоль, посмотрели и подтвердили злокачественность процесса и точно выяснили протяженность этого образования. После чего мы выполнили постановку саморасширяющегося постоянного частично покрытого стента, который может стоять длительное время до года. Это позволяет пациенту в дальнейшем не обращаться для повторных замен стента и избавляет его от дополнительных манипуляций. Иван Трусов, врач-эндоскопист СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Эндоскопия ЖКТ

Большое количество эндоскопических операций проводится для лечения доброкачественных образований ЖКТ: полипов и подслизистых новообразований. За год врачи 40-й больницы удаляют более 1,5-2 тысяч полипов.

Кроме того, большой объем работы Эндоскопической службы занимает экстренная эндоскопия, связанная с поступлением пациентов по скорой помощи. В первую очередь это люди с желудочно-кишечными кровотечениями, представляющими угрозу для жизни.

Эндоскопические методики для остановки кровотечения применяются и при лечении пациентов с хроническими заболеваниями, связанными с варикозным расширением вен пищевода. Очень часто они являются следствием других заболеваний, например цирроза печени. Эти кровотечения носят рецидивирующий характер и могут привести к летальному исходу.

В таких случаях врачи больницы №40 в Сестрорецке используют системы легирования вен, что позволят радикально решить вопрос с кровотечением и не просто продлить жизнь человеку, а дать ему шанс на полное излечение — пересадку печени.

Капсульная эндоскопия

Эндоскопия — одна из самых быстроразвивающихся отраслей в медицине. Современные эндоскопы превратились из угрожающе больших приспособлений в компактные, гибкие трубки и маленькие капсулы размером с таблетку. Эндовидеокапсула CapsoCam предназначена для визуализации слизистой оболочки тонкой кишки. Это устройство не передает радиочастотные сигналы, поэтому полностью безопасно для пациентов с электронными имплантатами: кардиостимуляторами и дефибрилляторами.

Тонкая кишка – это тот орган, который мы не можем досмотреть. То есть при гастроскопии мы можем зайти в начальные отделы двенадцатиперстной кишки и осмотреть, при колоноскопии мы можем осмотреть терминальные отделы подвздошной кишки, но это 10 см. CapsoCam смотрит от двенадцатиперстной кишки и до толстой кишки. Применяется, когда пациент приходит с неустановленным источником кровотечения или с анемией неясной этимологии. Инна Рыженкова, врач-эндоскопист СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Четыре боковых камеры эндовидеокапсулы позволяют получить панорамное изображение. Программное обеспечение "склеивает" все видео в один фильм. После извлечения капсулы врач может посмотреть подробный ролик о внутреннем состоянии ЖКТ пациента и выявить малейшие нарушения.

Диагностика ЖКТ

Часто один и тот же симптом является следствием различных заболеваний. Например, боль в груди может быть вызвана болезнью сердца, желудочно-кишечного тракта или позвоночника, а также их взаимосвязанной комбинацией. Для того чтобы поставить верный диагноз и назначить лечение, медикам необходимо провести диагностику с использованием суточного мониторинга кислотности верхних отделов ЖКТ.

Установка идет через зонд под контролем эндоскопа. В зависимости от того, что хочет от нас гастроэнтеролог, мы выставляем три меточки в разных положениях. Если он хочет измерить кислотность желудка, все три меточки находятся по всем трем отделам желудка, чтобы понять в каком отделе какая кислота. Если же мы говорим о ГЭРБ, то эти метки устанавливаются одна в желудке и две в пищеводе, чтобы отследить какой уровень заброса, на какой промежуток времени, и какая кислота забрасывается, насколько это кислый раствор. Инна Рыженкова, врач-эндоскопист СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Введение ультразвукового датчика через естественные и искусственные отверстия внутрь организма позволяет поднять качество диагностики на принципиально новый уровень. Для этих целей в 40-й больнице используется эндоскопическая ультрасонография — высокотехнологичный метод, который в несколько раз мощнее и информативнее, чем МРТ. Он позволяет с высокой точностью диагностировать у пациентов многие заболевания панкреато-билиарной зоны, толстого и тонкого кишечника.

Мы вводим аппарат внутрь желудка, далее в двенадцатиперстную кишку и осматриваем органы, которые находятся за пределами стенки желудка и тонкой кишки. Мы можем увидеть незначительные образования как в области поджелудочной железы на протяжении каких-то лимфатических узлов, которые располагаются в зоне чревного сплетения, так и в зоне крупных сосудов: пристеночные образования, внутристеночные образования желудка и двенадцатиперстной кишки, опухоль в этой зоне. Елена Болдарева, врач-эндоскопист СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Рак поджелудочной железы лечение

Хронический абдоминальный болевой синдром сопровождает большинство онкологических заболеваний брюшной полости. Несмотря на высокий уровень развития химиотерапии и хирургических способов купирования боли, проблема остается крайне актуальной. Одной из самых действенных малоинвазивных методик обезболивания на сегодняшний день является нейролизис. Эта процедура выполняется под контролем врача-эндоскописта и чаще всего назначается пациентам с четвертой стадией рака поджелудочной железы, у которых очень ярко выражен болевой синдром.

Сначала мы вводим в зону чревного сплетения, где находятся нервные ганглии, обезболивающий препарат наропин, который обезболивает саму процедуру. Через какое-то время мы вводим спирт, который денатурирует белок, из которого состоят нервные ганглии, и разрушает его. В результате болевые потоки не проходят и не вызывают боль. Елена Болдарева, врач-эндоскопист СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

Пищевод Барретта лечение

Одним из самых высотехнологичных устройств в арсенале эндоскопической службы больницы №40 является система для проведения радиочастотной абляции BARRX. Это современный метод эндоскопического лечения пищевода Барретта — серьезного осложнения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, которое в 30-40 раз увеличивает риск развития рака пищевода. Часто предвестником этого опасного синдрома является обычная изжога.

Радиочастотная абляция Barrx – это американская миниинвазивная технология, представляющая собой электрохирургическую систему из генератора и набора специальных инструментов. Barrx – единственная технология абляции, которая воздействует "контактно", устраняя ткань пищевода Барретта и снижая риск последующей прогрессии.

Эта процедура проводится без разрезов, с помощью эндоскопа, что максимально сокращает период реабилитации пациента. Кроме того, такая методика воздействует только на патологически измененные ткани, а здоровые остаются нетронутыми. Сегодня в Петербурге инновационная методика Barrx доступна только в 40-й больнице Курортного района.

Немаловажным фактором в нашем случае является то, что эта методика получила поддержку ОМС. Все методики, которые применяются для лечения пищевода Барретта, не являются дешевыми, но в данном случае благодаря главным специалистам по онкологии, гастроэнтерологии, эндоскопии комитета по здравоохранению создался консенсус, который позволил эту методику для граждан выполнять в рамках ОМС. Алексей Эфендиев, врач-хирург, заведующий эндоскопической службой хирургического отделения СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

При проведении радиочастотной абляции Barrx используется технология хромоэндоскопии — разнообразные способы окрашивания с целью выявления деталей строения слизистой оболочки и сосудистого рисунка подслизистой основы. Хромоэндоскопия существенно повышает вероятность обнаружения патологических изменений и эффективность диагностики и лечения.

Больница 40 Сестрорецк, стационарное лечение

Особенность работы эндоскопической службы городской больницы №40 состоит в том, что у медиков есть возможность сразу направить пациента на уточняющие диагнозы, при этом ему не приходится покидать стационар. Этот фактор играет немаловажную роль, когда подтверждается серьезное заболевание.

Мы сталкиваемся с тем, что у пациента после выявления серьезного заболевания наступает определенный ступор. Когда он узнает о диагнозе первая мысль как с этим жить, куда с этим обращаться. То есть человек психологически находится в подвешенном состоянии. Выйти с этим листочком, добраться до какой-то поликлиники, какого-то учреждения, какого-то специалиста, который, где он есть, когда он есть, есть ли он вообще, как к нему попасть – это самый страшный этап человека в жизни – остаться с листочком бумаги и непонятным будущим. Алексей Эфендиев, врач-хирург, заведующий эндоскопической службой хирургического отделения СПб ГБУЗ "Городская больница №40"

После выявления серьезного заболевания пациента направляют к узкопрофильному специалисту 40-й больницы, который может проконсультировать, назначить дополнительные исследования для уточнения диагноза и назвать дату и способ лечения.

На протяжении всего лечения врачи-эндоскописты имеют возможность производить контрольные осмотры, давать назначения и рекомендации. При необходимости они выполняют повторные или дополнительные вмешательства с подключение базы фото- и видеоматериалов, оценивают состояние пациента и динамику заболевания за последние несколько лет.

Эндоскопия цена

Сделать эндоскопическое обследование в Городской больнице №40 можно по разной цене. Стоимость услуг зависит от вида процедуры и характера заболевания. Например, видеоколоноскопия обойдется пациенту в 3900 рублей, а биопсия пищевода с помощью эндоскопии будет стоить 1300 рублей. За удаление полипа из толстой кишки (размером до 1 см, без учета стоимости эндоскопического исследования) придется отдать 4800 рублей, а за стентирование желчных протоков — 16 тысяч рублей.

Есть и более высокие цены. К слову, эндоскопическая хирургия при новообразованиях желудка обойдется в 40 тысяч рублей, а контактная литотрипсия при сложном холедохолитиазе с использованием системы SpyGlass— в 580 тысяч рублей. С полным прайсом можно ознакомиться на сайте медучреждения. Однако не стоит забывать, что в некоторых случаях можно получить помощь по полису ОМС.

Фото, видео: Piter.TV