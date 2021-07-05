Более 80% петербуржцев чувствуют себя счастливыми

Согласно опросу, счастливым себя считает 81% жителей Петербурге.

Медсестры, менеджеры по закупкам и учителя чаще всего считают себя счастливыми людьми. Об этом сообщил "Петербург2" со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.

Согласно опросу, счастливым себя считает 81% жителей Петербурге. В этом абсолютно убежден каждый четвертый опрошенный, скорее счастливы 55% респондентов.

Несчастными себя считают 3% респондентов, а скорее несчастными – 16%. Отмечается, что чем выше доход опрошенных, тем чаще они сообщают о полной гармонии с собой и миром.

Ранее петербуржцы обозначили размер достойной пенсии.

Фото: Piter.tv