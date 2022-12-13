Петербуржцы обозначили размер достойной пенсии

Горожане в старости хотели бы получать 48,7 тыс. рублей.

Жители Петербурга обозначили идеальный размер будущей пенсии. Данные приводит сервис SuperJob.

Большинство горожан считают, что размер достойной пенсии составляет 48,7 тыс. рублей. На данный момент средняя реальная пенсия по стране составляет 18,5 тыс. рублей. Аналитики отметили, что ещё в ноябре 2022 года петербуржцы мечтали, что в старости будут получать 48,2 тыс. рублей.

Также уточняется, что на крупную сумму пенсии рассчитывают прежде всего люди в более молодом возрасте. В среднем запросы у мужчин оказались больше, чем у женщин.

Ранее в Смольном сообщили о росте средней номинальной зарплаты в Петербурге.

Фото: Piter.TV