В Смольном сообщили о росте средней номинальной зарплаты в Петербурге

Также в городе увеличилась минимальная заработная плата: она достигла 23,5 тыс. рублей.

За год размер средней номинальной зарплаты в Петербурге достиг 84,8 тыс. рублей. Таким образом, показатель возрос на 11,2% за год. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов во время отчёта перед парламентом Северной столицы.

Минимальная заработная плата в городе на данный момент достигает 23,5 тыс. рублей. Она поднялась на 38% за 4 года.

Кроме того, губернатор отметил, что в 2022 году в связи с приостановкой или уходом зарубежных компаний в подвешенной ситуации в плане работы оказались 134 тыс. сотрудников.

Ранее мы сообщили о том, что почти 130 тыс. петербуржцев получили высокотехнологичную медицинскую помощь в 2022 году.

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