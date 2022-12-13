Почти 130 тыс. петербуржцев получили высокотехнологичную медицинскую помощь в 2022 году

В Северной столице снизилась смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также младенческая смертность.

За 2022 год высокотехнологичная медицинская помощь была оказана 129 тыс. петербуржцев, что на 17,4% больше, чем в 2021-ом. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, во времена после пандемии коронавируса необходимо направить все усилия необходимо на повышение качества и доступности медицинской помощи. Уже сейчас в Северной столице снизилась смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также резко снизилась младенческая смертность. По последнему показателю Петербург лидирует среди всех регионов РФ.

Объёмы финансирования государственной программы здравоохранения в городе составили 232,9 млрд рублей за 2022 год: 161 млрд из них выделены из городского бюджета.

Ранее мы сообщили о том, что в прошлом году сделали более 4 тыс. процедур ЭКО в Петербурге.

Фото: Piter.TV