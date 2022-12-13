В прошлом году сделали более 4 тыс. процедур ЭКО в Петербурге

В прошлом году зарегистрировали 51 640 родов, 2421 из которых — после процедуры ЭКО.

Стало известно, что процедура ЭКО становится все более доступной в Петербурге. Об этом 11 апреля сообщает телеграм-канал вице-губернатор города Олега Эргашева.

В прошлом году зарегистрировали 51 640 родов, 2421 из которых — после процедуры ЭКО. Сейчас в Петербурге такую услугу может предоставить 21 клиника. В 2022 году на оказание медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий предусмотрено выполнение 4384 цикла ЭКО.

Ранее в Петербурге за шесть лет рождаемость снизилась на 15%. Число родов в Петербурге за последний год уменьшилось примерно на 5%.

Фото: piter.tv



