В Петербурге пройдет акция по сбору техники на переработку

Петербуржцев предупредили, что сдать можно не любую технику.

В Петербурге 16 апреля пройдёт #электровесна – акция по приёму техники на переработку. Об этом сообщили в группе "Экологическое движение "РазДельный Сбор".

Для посещения акции в Петербурге нужно зарегистрироваться. Выбирайте удобный адрес и регистрируйтесь по ссылке, это бесплатно.

Петербуржцев предупредили, что сдать можно не любую технику. Батарейки, аккумуляторы, ртутные лампы и другие опасные отходы приниматься не будут. Их можно отнести в специальные контейнеры, которые установлены по всему городу.

Кроме того, нельзя сдать технику весом более 20 кг. Для этого лучше заказать вывоз крупногабаритной техники, некоторые компании вывозят ее на утилизацию бесплатно. Также от юридических лиц не будут принимать огромное количество завалявшейся техники, так как это акция в первую очередь для физических лиц.

Фото: ВКонтакте / Экологическое движение "РазДельный Сбор"