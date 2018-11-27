В Петербурге на платных парковках снова наблюдаются проблемы с оплатой

Временно штрафы начисляться не будут.

В Петербурге в работе системы платных парковок снова фиксируют сбои. Об этом сообщили в группе "Парковки и велодорожки Санкт-Петербурга".

Представители парковочного пространства уточнили, что у некоторых автомобилистов 27 сентября могут возникнуть сложности с оплатой парковки. Временно штрафы начисляться не будут. Однако, всё равно стоит фиксировать факт того, что не получается оплатить парковку, чтобы в дальнейшем можно было оспорить штраф, если он всё же придёт.

Фото: Piter.tv