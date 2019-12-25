Сбер запустил продажи ОСАГО в отделениях по всей стране

Жители СЗФО теперь смогут приобрести полис ОСАГО одной из 12 страховых компаний в любом отделении Сбербанка.

Жители СЗФО теперь смогут приобрести полис ОСАГО одной из 12 страховых компаний в любом отделении Сбербанка, а к концу этого года – и полис СК "Сбербанк страхование". Аналогичный сервис доступен и в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Об этом сообщила пресс-служба банка.

В этом году мы начали оформлять полисы в физической сети Сбера: сначала только в 16 регионах, а теперь и по всей стране. Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка

В прошлом году жители СЗФО заключили 4,2 миллиона полисов ОСАГО, из низ 1,79 миллиона приходятся на Петербург.

В крупных городах полис ОСАГО особенно важен — в случае ДТП он поможет сохранить деньги, нервы, и, конечно, время. Виктор Вентимилла Алонсо, Председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Сотрудники СберБанка в отделениях помогут рассчитать стоимость полиса в разных страховых компаниях с учётом стажа, стиля вождения и особенностей автомобиля, подобрать вариант и оформить полис электронного ОСАГО. Для заключения договора нужны СТС или ПТС (ЭПТС), паспорт и водительское удостоверение.

Самостоятельно приобрести =ОСАГО можно в маркетплейсе по автострахованию, который находится в разделе "Страхование" мобильного приложения СберБанк Онлайн.

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Фото: Piter.tv