После падения кабины лифта в больнице санитар получил перелом позвоночника

Ранее руководство медорганизации отказало в оформлении производственной травмы.

Санитар пострадал при падении кабины лифта в городской больнице №2. Инцидент произошел еще 26 августа, но пострадавший только 12 сентября узнал, что у него перелом позвоночника. В беседе с "Невскими Новостями" пострадавший Антон рассказал детали случившегося.

Лифт упал после вывоза тела, которое мы отправили в морг. Мы с коллегой спускались вниз, лифт остановился и внезапно свалился в шахту, произошло крушение. Антон

Пострадавший рассказал, что коллеги осмотрели его и сделали рентген ноги, которая на тот момент болела больше, чем спина. Со временем боли в спине стали сильнее, он ушел на больничный, но руководство медорганизации отказало в оформлении производственной травмы.

Пострадавший добавил, что вчера он должен был закрыть больничный, но спина продолжала болеть. Терапевт направил его на КТ, и обследование показало перелом. Санитар намерен обратиться в инспекцию по труду, потому что руководство больницы не планирует решать проблему. Антон уточнил, что в этом лифте весной пострадал ещё один сотрудник, он получил перелом пальца, но тогда дело замяли.

Фото: Piter.tv