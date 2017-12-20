Volkswagen показал видео с самым маленьким кроссовером T-Cross

На новом видео от Volkswagen показан экстерьер маленького кроссовера.

Всего за несколько дней до официальной премьеры 25 октября Volkswagen опубликовал новый тизер новинки компании, самого маленького кроссовера T-Cross.

В новом видео показаны детали экстерьера и интерьера автомобиля. Светодиодная оптика, эргономичный и комфортный салон, цифровые панели, двухцветные колесные диски (18 дюймов). В T-Cross беспроводная зарядка для смартфонов, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым "тачскрином", 4 USB порта, 300 Вт премиальная аудиосистема.

Во время тизерной рекламной компании Volkswagen подчеркнул безопасность кроссовера T-Cross, как для водителей, так и для пешеходов. В базовом оснащении автомобиля присутствует широкий набор электронных помощников. Даже самая бюджетная модель T-Cross укомплектована системой удержания в полосе движения и контролем дистанции с функцией экстренного торможения.

Кроссовер T-Cross будет продаваться в 5 комплектациях с регулировками в продольном направлении на сиденьях второго ряда. Объем багажника "малыша" 455 литров, при разложенных сиденьях второго ряда 1281 литра. Под капотом у T-Cross литровый двигатель мощностью 95 л.с. и 115 л.с., турбированный двигатель 1,5 литра 150 л.с., и дизельный двигатель 95 л.с.

Видео: Volkswagen