Петербуржцев приятно удивил красочный салют

Поздним вечером 21 июля жителей и гостей Северной столицы ждал приятный сюрприз в виде красочного салюта.

Жители и гости Петербурга насладились красочным салютом, который накануне вечером можно было наблюдать на Дворцовой набережной.

По словам мобильного корреспондента Piter.tv, многие даже не ждали фейерверка. Вероятно, салют был приурочен к фестивалю "Белые ночи", который прошел в Северной столице в юбилейный десятый раз. Отметим, что на набережной собралось очень много людей: кто-то ожидал разводки мостов, а некоторые остановились полюбоваться красочными залпами.

Также сообщается, что в акватории Невы стоят украшенные военные корабли ко Дню ВМФ. Праздник пройдет 29 июля.

Видео: Piter.tv