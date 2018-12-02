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Петербуржец пытался убежать от полицейских через окно и получил травмы
Сегодня, 12:26
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nastya960

Петербуржец пытался убежать от полицейских через окно и получил травмы

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Полицейских вызвали соседи, которым надоела шумная вечеринка ночью.

Рано утром 4 июля (около 06:30) во дворе дома 59 по Садовой улице раздался громкий хлопок, который разбудил жильцов квартир. Оказалось, один мужчина попытался убежать от сотрудников полиции через окно третьего этажа и упал на козырек подъезда. Об этом сообщили очевидцы в группе ДТП и ЧП.

На компанию доставших алкашей в квартире на третьем этаже соседи вызвали участкового. Один из друзей испугался полиции и сиганул в окно, после приземления на крышу крыльца бежать уже не мог и понадобилась помощь спасателей.

очевидец

Попытка побега оказалась неудачной и теперь нарушителю общественного порядка оказывается медицинская помощь. 

Ранее на Piter.TV: В Петербурге машина "пыталась сбежать" с эвакуатора.

Фото: ВК/ Признавашки ДТП и ЧП

Теги: вечеринка, прыгнул из окна, садовая улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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Сегодня 13:26

Какой трусливый

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