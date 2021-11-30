С завода "Ниссан" в Петербурге взыскали 2,6 млн рублей в пользу пострадавшего сотрудника

Травма оказалась очень серьезной: мужчине ампутировали правую стопу.

Выборгский районный суд взыскал с ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС" 2,6 млн рублей в пользу пострадавшего сотрудника. Об этом 30 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Три года назад Алексей Ильин перепутал педали при управлении электротягачом и наехал на Алексея Киселева. Правая нога пострадавшего была прижата к стенке стеллажа. В результате происшествия мужчине пришлось ампутировать правую стопу. Сотрудник требовал взыскать с виновного и компании имущественный ущерб в размере 122 тыс. рублей и компенсировать моральный вред в размере 3,5 млн рублей.

Уголовное дело в отношении Ильина прекратили из-за истечения срока давности. С завода "Ниссан" в России взыскали 2,6 млн рублей в качестве моральной компенсации.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга