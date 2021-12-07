Сотрудники Русского музея расписывают стены детской больницы Петербурга

Роспись украсит детскую клиническую больницу №5 имени Н. Ф. Филатова.

Социальный проект "Art-challenge" направлен на знакомство маленьких пациентов с иллюстрациями знаменитых художников . Герои русских народных сказок: коза-дереза, репка, лиса с петухом, гуси-лебеди поселились в отделении неврологии.

Дети, в силу своего основного заболевания, находятся здесь достаточное количество времени, получают лечение, наблюдение, проходят реабилитацию. Не так много в больнице возможностей, чтобы чем-то развлекать, занимать детей. Поэтому большое значение имеет та обстановка, которая их окружает. Людмила Исанкина, главный врач больницы №5 им. Н. Ф. Филатова

Росписи созданы по мотивам произведений из коллекции Русского музея: картины художников Васнецова, Рачева, Пикова.

К нам обратилась мама, чей ребёнок был здесь в стационаре, и хотелось бы скрасить пребывание детей, которые остаются детьми независимо от того, в больницы они или за ее пределами, и расписать стены. В больнице уже есть частично расписаны стены, но это уже старые росписи. Хотелось что-то обновить и придумать новое для детей. Анна Цветкова, заместитель гендиректора Русского музея по развитию, просветительской и образовательной деятельности

В роли художников – сотрудники Русского музея: экскурсоводы, дизайнеры и PR-менеджеры. В работе они используют специальные водостойкие и акриловые краски, для особой точности иллюстрации переносят на стену через трафарет.

Основная сложность всей нашей работы заключается в том, что эти произведения дети знают с детства, во многих семьях хранятся эти книги, некоторые картины художников были выпущены в качестве открыток. Важно не только изобразить самих персонажей, а попробовать передать то настроение, которые авторы вложили в свои работы. Ксения Севергина, сотрудник Российского центра музейной педагогики и детского творчества Русского Музея

В рамках проекта музей планирует украсить росписью стены других детских больниц Петербурга.

Фото, видео: Piter.tv