На проспекте Ветеранов в реке Дудергофка нашли утопленника-мигранта

На теле погибшего сотрудники правоохранительных органов не заметили следов насилия.

В понедельник, 16 апреля, на проспекте Ветеранов в реке Дудергофка нашли тело 33-летнего мужчины азиатской внешности. Об этом сообщило издание "Мойка 48".

Утопленника заметила женщина, проходящая мимо дома № 118 на проспекте Ветеранов. На место прибыли сотрудники полиции и вытащили труп из воды. В одежде погибшего отыскали документы и установили личность. Мужчина оказался мигрантом из Таджикистана, проживавшим в Петербурге под временной регистрацией. По документам, его временное жилье находилось на проспекте Маршала Жукова.

Уже известно, что мужчина погиб от воды, попавшей в легкие. На теле погибшего сотрудники правоохранительных органов не заметили следов насилия.

Фото: pixabay.com