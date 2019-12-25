В подсобке дома на Загребском бульваре нашли труп дворника

Молодая тувинка работала в ТСЖ неофициально.

Вечером 12 октября в полицию Петербурга обратилась 38-летняя техник ТСЖ №2. Как стало известно Piter.TV, женщина рассказала правоохранителям о страшной находке в техническом помещении дома №21 по Загребскому бульвару.

Как выяснилось, в подсобке лежала неизвестная мертвая женщина 30 лет на вид. Полицейские установили, что труп принадлежал 28-летней тувинке, которая неофициально работала дворником в данном ТСЖ и проживала в том же техпомещении. На месте происшествия нашли ксерокопию паспорта предполагаемого убийцы девушки, следы крови и пальцев рук. Полиция начала его розыск преступника.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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Фото: Piter.TV