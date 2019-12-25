На станции метро "Выборгская" погиб приезжий из Череповца

В петербургской подземке накануне скончался молодой человек из Череповца. Он упал с платформы на станции "Выборгская". Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в 17:25, 18-летний приезжий упал прямо под подъезд, который начал движение. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Тело направили в морг.
Из-за падения пассажира в метро останавливали движение поездов на 20 минут. Полиция изъяла видеозаписи со станции.
Фото: Piter.tv
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