На станции метро "Выборгская" погиб приезжий из Череповца

Он скончался на месте от полученных травм.

В петербургской подземке накануне скончался молодой человек из Череповца. Он упал с платформы на станции "Выборгская". Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в 17:25, 18-летний приезжий упал прямо под подъезд, который начал движение. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Тело направили в морг.

Из-за падения пассажира в метро останавливали движение поездов на 20 минут. Полиция изъяла видеозаписи со станции.

Фото: Piter.tv