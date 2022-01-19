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В Ленобласти ищут подростков, напавших на 10-летнего школьника
Сегодня, 11:35
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В Ленобласти ищут подростков, напавших на 10-летнего школьника

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Ленинградской области разыскивают неизвестных, напавших на школьника. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 21 августа в 21:40 в полицию поступило сообщение от 31-летней местной жительницы о том, что в массиве "Грибное" СНТ "Кировчанин" на её 10-летнего сына напали неизвестные подростки и отобрали сумку, в которой находились мобильный телефон, ключи, кошелек с 1150 рублями.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подростков разыскивает полиция.

Ранее в Петербурге на Лиственной подростки распылили газовый баллончик в лицо третьекласснику.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, подростки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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