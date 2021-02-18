"В чеке 200 рублей? Участвуйте скорей!": "Пятёрочка" разыгрывает автомобиль

Акция проходит во всех магазинах "Пятёрочка" до 5 сентября.

Торговая сеть "Пятёрочка" запустила акцию, в рамках которой будет разыграно более 500 ценных призов, главный из которых – автомобиль. Среди прочих подарков – крупная бытовая техника, посуда для готовки, сертификаты в магазины электроники и товаров для дома.

Акция проходит во всех магазинах "Пятёрочка" до 5 сентября. Принять участие в ней могут все посетители, совершившие покупку на сумму от 200 рублей в одном чеке. Для участия в акции необходимо зарегистрировать свой чек на сайте actions.5ka.ru. Чем больше чеков зарегистрировал участник, тем выше шансы на победу. Статус розыгрыша можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте акции.

Также в акции дополнительно предусмотрены призы от партнёров. При наличии в чеке от 200 рублей товаров под брендами Splat, АOS, Losk, Vernel, "Балтика 0 безалкогольное", "Останкино" покупатели смогут принять участие ещё и в еженедельном розыгрыше электросамокатов, кофемашин, грилей, сертификатов на покупки в онлайн-магазине одежды. Все подробности акции можно уточнить на сайте.

Фото: торговая сеть Пятёрочка