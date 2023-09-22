В МегаФоне зафиксирован двукратный рост продаж товаров собственных торговых марок

В январе-июне 2024 года спрос на товары, выпускаемые в розничной сети МегаФона под собственной торговой маркой Stellarway, вырос на 82% в сравнении с показателями июля-декабря прошлого года. А продажи кнопочных телефонов Fontel, еще одного бренда МегаФона, в этот же период выросли почти в три раза.

Спрос на аксессуары, выпускаемые в розничной сети МегаФона под собственной торговой маркой Stellarway, вырос в последние полгода на 82%. Среди самых востребованных оказались товары для зарядки гаджетов (провода, внешние аккумуляторы, зарядные устройства для авто), а также, к примеру, колонки и наушники. В отдельных категориях товары, выпускаемые под собственными торговыми марками, существенно опередили по темпам роста другие бренды. В частности, число покупок пауэрбанков и гарнитур Stellarway в указанный период выросло на 134% и 127% соответственно, в то время как покупки данных устройств других брендов – на 38% и 73%.

Stellarway – собственная торговая марка МегаФона, запущенная в ноябре 2023 года. Под маркой Stellarway МегаФон выпускает более 100 товаров во всех популярных категориях: защитные стёкла, аккумуляторы, проводные и беспроводные наушники, адаптеры, аудио и дата‑кабели, сетевые и автомобильные зарядные устройства, проводные гарнитуры.

Еще более динамично рос спрос на кнопочные телефоны Fontel, которые появились в розничной сети МегаФона в начале 2023 года. За последний год его популярность резко выросла на фоне общего замедления роста рынка кнопочных телефонов: в первом полугодии 2024 года покупатели выбирали аппараты Fontel на 194% чаще, чем июле-декабре 2023 года. Доля бренда среди всех кнопочных телефонов, проданных в розничной сети МегаФон за последний год, составила 30%.

Специалисты МегаФона связывают повышенный интерес к телефонам Fontel с появлением шести новых моделей – они были представлены в октябре 2023 года. Кнопочными телефонами сегодня пользуется каждый седьмой абонент МегаФона, чаще всего такие модели выбирают представители старшего поколения и родители школьников.

Fontel – собственная торговая марка МегаФона, представленная семью моделями кнопочных телефонов. Первые продажи были запущены в январе 2023 года в розничной сети МегаФона. На данный момент приобрести их можно также в магазинах "М.Видео", "Ашан" и в отделениях Почты России. Разработкой и поставками телефонов Fontel занимается дочерняя компания МегаФона Revo Charge.

Суммарно продажи товаров под собственными торговыми марками выросли в указанный период почти вдвое – на 95%.

Такие покупательские тенденции говорят о доверии потребителя и о качестве продукции, которое мы со своей стороны контролируем на всех этапах производства. Мы видим интерес потребителя, и нам важно удовлетворить имеющийся спрос. Поэтому мы рассматриваем возможность дальнейшего расширения ассортиментной линейки товаров под нашими брендами. Давид Борзилов, директор по продажам МегаФона

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