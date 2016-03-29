Стали известны причины роста цен на яйца и курицу в Петербурге

В Петербурге за месяц цены на куриное мясо и яйца выросли на 8,3%. За год стоимость этих продуктов увеличилась на 20%. Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на данные Петростата и РБК.
Экономист Наталья Зубаревич отмечает, что причинами являются вспышка птичьего гриппа в нескольких регионах России и подорожание комбикормов, ветеринарных препаратов.
По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушеа, рост цен на курицу и яйца – сезонное явление, которое "происходит из года в год".
В начале октября в Северной столице наблюдался и дефицит куриного мяса. У птицефабрик России практически нет своих яиц, используемых для выведения цыплят. Их привозят из-за рубежа.
Ранее на Piter.TV: птичий грипп стал причиной дефицита куриных яиц в Петербурге.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все