Стали известны причины роста цен на яйца и курицу в Петербурге

Их стоимость за месяц увеличилась на 8,3%.

В Петербурге за месяц цены на куриное мясо и яйца выросли на 8,3%. За год стоимость этих продуктов увеличилась на 20%. Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на данные Петростата и РБК.

Экономист Наталья Зубаревич отмечает, что причинами являются вспышка птичьего гриппа в нескольких регионах России и подорожание комбикормов, ветеринарных препаратов.

По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушеа, рост цен на курицу и яйца – сезонное явление, которое "происходит из года в год".

В начале октября в Северной столице наблюдался и дефицит куриного мяса. У птицефабрик России практически нет своих яиц, используемых для выведения цыплят. Их привозят из-за рубежа.

Ранее на Piter.TV: птичий грипп стал причиной дефицита куриных яиц в Петербурге.

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