Более 70% россиян признались, что видят сны о работе

Многие считают, что сны вещие.

Подавляющее большинство — 74% россиян — видят сны о работе, согласно опросу сервиса "Работа.ру". Участие в нем принимали более 3,5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.

Отмечается, что для 28% опрошенных такие сновидения — дело привычное, для 46% — редкий случай, но тоже бывает. 22% респондентов не снятся рабочие ситуации, а 4% россиян вообще спят без сновидений.

При этом лучше всех без снов о работе обходятся москвичи и петербуржцы. Возможно, потому что в это время они работают. Чаще всего работу во сне видят жители Нижнего Новгорода и Нижегородской области, Краснодарского края, Екатеринбурга и Свердловской области.

Интересное наблюдение и о вещих снах. Вещими свои сны назвали более 40% опрошенных. Зачастую людям снятся рабочие мероприятия, новые обязанности, увольнение и решение рабочих задач.

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Фото: pxhere