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Писатель-фантаст Михаил Ахманов скончался Петербурге на 74 году жизни
Сегодня, 7:41
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lesjasap

Писатель-фантаст Михаил Ахманов скончался Петербурге на 74 году жизни

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О смерти друга рассказал политик Борис Вишневский.

Общественности стало известно о гибели популярного писателя-фантаста, а по совместительству ученого-физика Михаила Нахмансона, который творил под псевдонимом Ахманов. Заявление об уходе из жизни нашего соотечественника сделал депутат ЗакСа Борис Вишневский. Петербуржец опубликовал в социальной сети информацию о том, что 10 января на 74-ом году жизни ушел его хороший друг. Отметим, что причины смерти не разглашаются.

Напомним, что Михаил Нахмансон родился в Ленинграде. Он учился  ЛГУ и являлся кандидатом физико-математических наук. С конца 80-ых годов XX века стал переводить зарубежную фантастику на русский язык. В 1996 году опубликовал собственную работу "Скифы пируют на закате".

Фото: Piter.tv

Теги: михаил ахманов, михаил нахмансон, писатель, фантаст, физик
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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