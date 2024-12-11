В Ленинградском зоопарке у альпак Гренки и Брецеля родился детеныш

На свет еще в сентябре 2024 года появилась самка, ее назвали Сайкой.

В Ленинградском зоопарке у пары альпак Гренки и Брецеля родился детеныш. Об этом рассказал 16 января вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

На свет еще в сентябре 2024 года появилась самка, ее назвали Сайкой. Маленькую альпаку не показывали посетителям, пока она не окрепла.

Когда Сайке будет шесть месяцев, ее перевезут к альпаке Шарлотке на детскую контактную площадку.

А пока что она постепенно привыкает к людям, к прогулкам и к будущему новому вольеру. Обязательно приходите знакомиться! Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

А в августе стало известно о том, что у семейства альпак родился Кулич.

Фото: Telegram / Пиотровский Online