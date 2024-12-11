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В Ленинградском зоопарке у альпак Гренки и Брецеля родился детеныш
Сегодня, 11:42
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В Ленинградском зоопарке у альпак Гренки и Брецеля родился детеныш

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На свет еще в сентябре 2024 года появилась самка, ее назвали Сайкой.

В Ленинградском зоопарке у пары альпак Гренки и Брецеля родился детеныш. Об этом рассказал 16 января вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. 

На свет еще в сентябре 2024 года появилась самка, ее назвали Сайкой. Маленькую альпаку не показывали посетителям, пока она не окрепла. 

Когда Сайке будет шесть месяцев, ее перевезут к альпаке Шарлотке на детскую контактную площадку. 

А пока что она постепенно привыкает к людям, к прогулкам и к будущему новому вольеру. Обязательно приходите знакомиться! 

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга 

А в августе стало известно о том, что у семейства альпак родился Кулич. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: альпака, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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