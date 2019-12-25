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Для крытого рынка у станции метро "Бухарестская" нашли покупателя
Сегодня, 12:12
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Для крытого рынка у станции метро "Бухарестская" нашли покупателя

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Инвестор планирует сдавать здание в аренду.

Здание крытого рынка около станции метро "Бухарестская" продали на торгах. Это удалось сделать не с первого раза.

Как сообщила пресс-служба Российского аукционного дома, лот выставлялся на аукцион за 390 млн рублей, но был реализован в рамках прямой продажи. Покупателем стало ООО "Букмекер ПАБ". 

Объект располагается по адресу Бухарестская улица, 10А. Трехэтажное здание было построено в 2019 году. Помимо него прилагается подземная парковка, земельный участок рядом и здание автомойки. 

В результате грамотной работы нам удалось найти инвестора, который готов вдохнуть новую жизнь в этот объект. По нашей информации компания собирается использовать площади под сдачу в аренду, а будет ли это один крупный Арендатор или пул небольших – узнаем в скором времени.

Дарья Гончарова, заместитель руководителя Департамента продаж РАД. 

Также возможное использование участка: склад, выставочная или концертная площадка. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что промышленный комитет Петербурга выступает против многоэтажек на территории предприятия Ручьи. Участок выставили на торги. 

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Фото: РАД

Теги: продажа, рынок, торги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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