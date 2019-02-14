Номинированный на "Оскар" режиссер "Боксбалета" прокомментировал итоги церемонии

По словам Антона Дьякова, он не расстроился, что не выиграл.

Российский режиссер-аниматор, художник и сценарист Антон Дьяков прокомментировал итоги "Оскара". Его мультфильм "Боксбалет" был номинирован, но не получил награду.

Дьяков рассказал "Петербургскому дневнику", что не смотрел церемонию награждения и прекрасно выспался. В США он не смог прилететь, так как не успел получить визу, до того как ее запретили выдавать россиянам.

Режиссер-аниматор признался, что не расстроился, так как у него не было никаких ожиданий. Несмотря на то, что он не победил в номинации, автор получил большой отклик от зрителей со всего мира.

То, что российский независимый мультфильм, нарисованный для нашей публики, для людей, выросших в культуре постсоветского пространства, поняли за океаном и номинировали на "Оскар", да еще в такой непростой геополитической обстановке, – чудо какое-то! Антон Дьяков.

Он отметил, что работа победителей ("Стеклоочиститель") действительно хорошая.

По словам Дьякова, он не думал о фестивальном будущем мультфильма, в том числе об "Оскаре". По его мнению, авторская анимация — это пространство для художественных поисков и альтернативных дизайнов, которые не всегда нравятся массовому.

Фото: предоставлено кинокомпанией СТВ