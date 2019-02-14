  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Номинированный на "Оскар" режиссер "Боксбалета" прокомментировал итоги церемонии
Сегодня, 17:32
17
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Номинированный на "Оскар" режиссер "Боксбалета" прокомментировал итоги церемонии

0 0

По словам Антона Дьякова, он не расстроился, что не выиграл.

Российский режиссер-аниматор, художник и сценарист Антон Дьяков прокомментировал итоги "Оскара". Его мультфильм "Боксбалет" был номинирован, но не получил награду. 

Дьяков рассказал "Петербургскому дневнику", что не смотрел церемонию награждения и прекрасно выспался. В США он не смог прилететь, так как не успел получить визу, до того как ее запретили выдавать россиянам. 

Режиссер-аниматор признался, что не расстроился, так как у него не было никаких ожиданий. Несмотря на то, что он не победил в номинации, автор получил большой отклик от зрителей со всего мира.

То, что российский независимый мультфильм, нарисованный для нашей публики, для людей, выросших в культуре постсоветского пространства, поняли за океаном и номинировали на "Оскар", да еще в такой непростой геополитической обстановке, – чудо какое-то!

Антон Дьяков.

Он отметил, что работа победителей ("Стеклоочиститель") действительно хорошая. 

По словам Дьякова, он не думал о фестивальном будущем мультфильма, в том числе об "Оскаре". По его мнению, авторская анимация — это пространство для художественных поисков и альтернативных дизайнов, которые не всегда нравятся массовому.

Фото: предоставлено кинокомпанией СТВ

Теги: антон дьяков, боксбалет, оскар
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии