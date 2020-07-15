Вход на станцию метро "Улица Дыбенко" с 1 сентября будет ограничен

На станции будут ремонтировать эскалатор.

В связи с капитальным ремонтом эскалатора с 1 сентября изменяется режим работы наземного вестибюля станции "Улица Дыбенко". Об этом сообщила пресс-служба петербургского метрополитена.

С 1 по 16 сентября с 07:40 до 09:00 по рабочим дням вход на станцию будет ограничен. При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничения вестибюля станции на вход с учетом фактического пассажиропотока.

Пассажиров просят заранее планировать маршрут поездок.

Фото: Piter.tv