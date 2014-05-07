В Консерватории им. Римского-Корсакова реставрируют лепной декор Парадной лестницы

Парадная лестница — это первое, что видят посетители при входе в здание.

В пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства рассказали, на каком этапе находится реставрация в Консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова. Специалисты приступили к работам по реставрации лепного декора Парадной лестницы.

Реставраторам надо будет обновить более 300 кв. метров лепного декора. Отмечается, что лепной декор Парадной лестницы хорошо сохранился. Утраты составляют всего 5% от общего объема. Декор расчищают, укрепляют, восстанавливают рельеф.

Парадная лестница – первое помещение исторического здания, которое увидят гости после завершения реставрации. Интерьеры лестницы будут полностью соответствовать исторической стилистике, после открытия здания гости увидят ее такой же, как и создатели Консерватории. Карен Оганесян, гендиректор Единого заказчика.

Во второй половине 2022 года будут восстанавливать штукатурную отделку, деревянное ограждение лестницы и мраморные ступени и площадки.

Реконструкция консерватории должна завершиться в 2025 году.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что время реконструкции консерватории Римского-Корсакова нашли старинный орнамент.

Фото: пресс-служба Единого заказчика в сфере строительства