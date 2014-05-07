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В Консерватории им. Римского-Корсакова реставрируют лепной декор Парадной лестницы
Сегодня, 16:51
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В Консерватории им. Римского-Корсакова реставрируют лепной декор Парадной лестницы

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Парадная лестница — это первое, что видят посетители при входе в здание.

В пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства рассказали, на каком этапе находится реставрация в Консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова. Специалисты приступили к работам по реставрации лепного декора Парадной лестницы.

Реставраторам надо будет обновить более 300 кв. метров лепного декора. Отмечается, что лепной декор Парадной лестницы хорошо сохранился. Утраты составляют всего 5% от общего объема. Декор расчищают, укрепляют, восстанавливают рельеф. 

Парадная лестница – первое помещение исторического здания, которое увидят гости после завершения реставрации. Интерьеры лестницы будут полностью соответствовать исторической стилистике, после открытия здания гости увидят ее такой же, как и создатели Консерватории.

Карен Оганесян, гендиректор Единого заказчика.

Во второй половине 2022 года будут восстанавливать штукатурную отделку, деревянное ограждение лестницы и мраморные ступени и площадки. 

Реконструкция консерватории должна завершиться в 2025 году. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что время реконструкции консерватории Римского-Корсакова нашли старинный орнамент. 

Фото: пресс-служба Единого заказчика в сфере строительства

Теги: консерватория римского-корсакова, лепной декор, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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