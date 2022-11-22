В Елизаветинской больнице открыли отделение реабилитации после ремонта

На стенах учреждения теперь герои советских мультфильмов и телепередач, а также предметы быта.

В Петербурге после ремонта открыли отделение реабилитации Елизаветинской больницы. Коридоры были расписаны художниками, передает 6 июня телеканал "Санкт-Петербург".

На стенах учреждения теперь герои советских мультфильмов и телепередач, а также предметы быта: магазинные весы, швейная машинка "Зингер" и неваляшка. В отделении лечение проходят пациенты с нарушением функции центральной нервной системы – после инсультов и тяжелых травм.

Ремонт шел несколько месяцев, палаты полностью обновлены, еще закуплено современное оборудование.

Мы стремимся вернуть пациентам привычную активность, восстановить их деятельность. Часто это – пожилые пациенты, и именно для них здесь воссоздали атмосферу советской квартиры, потому что для нас всех дом – это то, где нас окружают близкие люди. Там поддержка и забота. Людмила Соловьева, заведующая отделением реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы Елизаветинской больницы

Помимо этого, стены больницы украсила фотовыставка "Искусство лечить. Начало", посвященная молодым и перспективным врачам.

Ранее мы рассказывали о том, что на реставрацию Михайловского манежа выделят почти 170 млн рублей.

Фото: пресс-служба Елизаветинской больницы