На реставрацию Михайловского манежа выделят почти 170 млн рублей

За право стать подрядчиком боролись два претендента, разница между предложенными ими ценами составила порядка 8 миллионов рублей.

Реконструкция Михайловского манежа (Зимнего стадиона), находящегося в ведении Академии легкой атлетики Петербурга, обойдется бюджету примерно в 169 миллионов рублей. Завершить ремонт планируется до конца текущего года.

Подрядчик будет обязан обновить фасад здания, включая восстановление оконных проемов, дверей, стеклянного купола и обеспечить надежную гидроизоляцию стен. Согласно конкурсной документации, реконструкция должна завершиться не позже 15 декабря 2025 года.

За право стать подрядчиком боролись два претендента, разница между предложенными ими ценами составила порядка 8 миллионов рублей. Победителем стала компания, выставившая наибольшую сумму — 169,1 миллиона рублей, хотя начальная стоимость проекта составляла 169,6 миллиона рублей. Другой участник торгов предложил цену всего лишь 161,1 миллион рублей, однако его заявку отклонили ввиду отсутствия подтвержденного опыта аналогичной деятельности.

Дарья Лапшина, юрист компании 4R Group, поясняет, что такое решение вполне закономерно, ведь ключевым фактором успеха при реставрации объектов культурного значения выступает именно наличие успешного опыта подобной работы ранее. Даже небольшая экономия на стоимости может оказаться недостаточной, если кандидат не сможет подтвердить соответствующий уровень квалификации.

Критерий цены составляет лишь 40% от общей оценки, тогда как важность опыта значительно превышает этот показатель, достигая отметки в 60%. Таким образом, претендент, предлагавший наименьшую цену, оказался неконкурентоспособным из-за недостатка необходимого практического опыта, комментирует ситуацию Лапшина.

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