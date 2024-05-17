В Пушкине по требованию прокуратуры отремонтировали дорожное полотно

Прокурор района внес представление в адрес главы муниципального образования города.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Полотно возле дома 14/13 по Кадетскому бульвару в Пушкине имело разрушения, просадки и выбоины, сообщили 30 июля в надзорном ведомстве.

Прокурор района внес представление в адрес главы муниципального образования города, его рассмотрели и удовлетворили. Так, дорожное покрытие проезда отремонтировано.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге отремонтируют дороги к военным мемориалам в рамках национального проекта. Уже завершены работы на Московском проспекте и улице Савушкина.

Фото: Piter.TV