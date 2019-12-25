Здание было построено в 1973 году.

Комздрав Петербурга показал, как идет капитальный ремонт в детском поликлиническом отделении "София" (здание 1973 года постройки) Детской городской поликлиники № 49 в Пушкине.

Сейчас в поликлинике ведутся ремонтные работы левой половины здания, в том числе на лестнице, в кабинетах, холле и коридоре 3 этажа, начат ремонт в кабинетах 2 этажа. Завершен демонтаж потолочных конструкций и плитки. Проводятся работы по облицовке стен и полов кафелем, замене сантехники, оконных и дверных блоков, инженерных сетей, конструкции потолка, системы освещения, системы вентиляции.

Отмечается, что ремонт проводится без нарушения лечебного процесса. Обеспечена доступность врачей-специалистов.

В июне в Колпино открылась новая детская поликлиника.

Фото: Комздрав Спб