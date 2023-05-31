В июле по ЗСД было совершено более 7 млн поездок

Пик пришёлся на пятницу, 26 июля.

На ЗСД очередной рекорд – более 7 миллионов поездок в июле. Это максимальный трафик за всю историю магистрали. Показатель вырос на 4,5% относительно июня 2024 года и на 13,5% по сравнению с июлем 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Магистраль северной столицы".

Пик пришёлся на пятницу, 26 июля. В тот день температура достигал +28 градусов, поэтому петербуржцы и гости Северной столицы устремились за город.

В июле на ЗСД автомобили преодолели почти 116 млн км. Для того, чтобы пройти такое расстояние, человеку нужно идти непрерывно в течение 2 648 лет.

На полях ПМЭФ-2024 губернатор Петербурга Александр Беглов, глава Ленобласти Александр Дрозденко и зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин обсудили строительство КАД-2 и Широтной магистрали. Два объекта – КАД-2 и Широтная магистраль – будут строиться синхронно. Общая протяженность ШМСД составит 32,4 километра, КАД-2 – 348,1 километра, из них 120 километров уже построены.

Фото: Piter.tv